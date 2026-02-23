Выбрали не очень удачное время: аналитик объяснил, почему Фицо и Орбан шантажируют энергоснабжением

Венгрия и Словакия угрожает прекратить электроснабжение Украины из-за остановки нефтепровода "Дружба". Киев выступил с заявлением о недопустимости языка "ультиматума и шантажа", которые могут угрожать энергетической безопасности региона. Это свидетельствует о том, что угрозы Будапешта и Братиславы, вероятно, не испугают нашу страну.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в разговоре с 24 Каналом объяснил, какую цель преследуют Виктор Орбан и Роберт Фицо, делая такие заявления. Также в МИД Украины призвали правительства Венгрии и Словакии к "конструктивному взаимодействию и ответственному поведению" и отметили, что им нужно отправлять ультиматумы "в Кремль, и точно не в Киев".

Почему Венгрия и Словакия пошли на ультиматум?

Богданов отметил, что Орбан и Фицо прежде всего преследуют цель получить определенные политические баллы в переговорах с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Можно рисовать разные сценарии, но они прежде всего ориентируются на то, как удовлетворить своего российского друга.

"В то же время им все равно придется уступить. Для Украины было бы трудно, если бы это произошло месяц назад. А отсутствие поставок электроэнергии из Словакии и Венгрии можно компенсировать продолжительностью отключений в Западной Украине", – подчеркнул он.

К слову. Венгрия поставила новый ультиматум. Как заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, пока трубопровод "Дружба" не возобновит работу, Будапешт будет блокировать принятие 20-го пакета санкций против России. Напомним, что на 23 февраля запланировано заседание Совета ЕС, на котором должны окончательно принять решение об ограничении для Москвы.

Венгрия и Словакия выбрали не очень удачное время для того, чтобы делать такие заявления. По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям, политическая победа над Орбаном и Фицо гораздо важнее, чем определенный дискомфорт. Тем более, если бы это произошло месяц или полтора назад, то это имело бы тяжелые последствия. А когда в Украине вскоре будет потепление, то время для таких угроз исчерпано.

Это же два труса, и поэтому они выбрали это время для шантажа, ведь понимают, что никаких катастрофических последствий не будет,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Самое главное, по его словам, что Россия все равно не достигнет своей цели, а по остаткам репутации Фицо и Орбана будет нанесен довольно сильный удар. И стратегически это важнее, чем даже возможные временные последствия их шантажа.

Учитывая, что с высокой долей вероятности, по результатам выборов в Венгрии в апреле 2026 года мы попрощаемся с Орбаном, то также можно потерпеть,

– отметил он.

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что в этой ситуации правда на стороне Украины.

