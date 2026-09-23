Это было бы выгодно для всего мира, – Рубио об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Соединенные Штаты будут стремиться добиться энергетического перемирия между Украиной и Россией. В то же время путь к такой договоренности называют сложной задачей.

Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает "Европейская правда".

Что говорят в США об энергетическом перемирии

Рубио пояснил, что обе страны рассматривают энергетическую инфраструктуру друг друга как стратегическую цель своих военных действий.

Украинцы наносят ущерб россиянам, нанося удары по их энергетическому сектору, который является источником их доходов. Российская сторона причиняет боль украинской стороне, совершая атаки на ее электросети, особенно в преддверии зимы,

– признал американский политик.

По словам госсекретаря США, именно поэтому договориться о прекращении таких ударов нельзя "неожиданно". А для Украины защита энергосистемы является одним из ключевых интересов.

И именно в этом мы можем помочь путем заключения соглашения. И, очевидно, российская сторона сталкивается с ударами, которых раньше не было, глубоко на территории России и по ключевым отраслям промышленности,

– сказал дипломат.

США считают важным достижение "ограниченного перемирия" и продолжат работать над этим вопросом, ведь, по мнению Рубио, "это было бы выгодно для мира и для обеих стран".

"Я считаю, что мы готовы, если сможем, сыграть позитивную роль в том, чтобы это стало возможным", – заявил политик.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. В тот же вечер он обсудил возможное энергетическое перемирие с президентом Владимиром Зеленским.