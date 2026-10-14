Об этом 14 октября в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Каковы условия энергетического перемирия

По его словам, Киев в настоящее время проводит консультации с международными союзниками по вопросам безопасности критической инфраструктуры, а именно энергетического перемирия.

Украина готова к перемирию, в частности энергетическому. Обсуждаем этот вопрос с партнерами. Имеем полную поддержку всех наших действий со стороны ключевых партнеров,

– заверил Сибига.

Глава МИД также озвучил параметры такого прекращения огня. Энергетическое перемирие, на которое готова пойти Украина, предусматривает взаимные с Россией обязательства по сохранению топливных и генерирующих мощностей.

Согласно предложению, Киев готов не проводить атаки на объекты энергетики и НПЗ на территории России, а Москва, в свою очередь, должна обязаться не проводить атаки на украинскую энергосистему.

Также Сибига прокомментировал возможность возобновления мирных переговоров с США и Россией.

Мы заинтересованы в возобновлении трехстороннего переговорного формата и поддержании динамики мирного процесса с привлечением США,

– сказал министр.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о якобы согласованном между Украиной и Россией "энергетическом перемирии". Однако Москва отвергла предложение и продолжила атаки на украинскую энергетику.

ISW писал, что заявление американского лидера касалось лишь предварительной инициативы, которую не подписывали ни Украина, ни Россия. По данным аналитиков, предложение предусматривало бы лишь мораторий на удары по НПЗ россиян с возможным расширением списка объектов, однако оно вообще не защищало бы украинские электростанции от обстрелов.