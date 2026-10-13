Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как "перемирие" Трампа помогает Путину?

В ночь на 12 октября российские войска нанесли очередные комбинированные удары по украинским объектам. Оккупанты поразили теплоэлектроцентраль к западу от Харькова, повредили инфраструктуру газодобычи в Харьковской области и нанесли удар по нефтебазе в Сарнах в Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только за сутки российская армия совершила шесть атак на объекты энергетики. При этом украинские Силы обороны воздерживались от ответных ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Украина готова к полному энергетическому перемирию и не будет наносить удары по российским объектам, если Москва пойдет на взаимные шаги и официально зафиксирует соглашение,

– подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Источник в Белом доме в комментарии изданию Axios подтвердил, что публикация Дональда Трампа в сети Truth Social касалась исключительно потенциальной инициативы. Ни одна из сторон документ не подписывала, а само предложение предусматривает лишь мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам с возможным расширением на другие объекты в будущем.

Аналитики ISW подчеркивают, что такой формат является односторонней уступкой в пользу России. В России функционируют десятки больших НПЗ, критически важных для ее экономики и военной машины, тогда как у Украины остался лишь один подобный объект.

Кроме того, предложенный мораторий вообще не защищает украинские электростанции от обстрелов. Это дает Кремлю возможность беспрепятственно продолжать ракетно-дроновую кампанию против украинской энергетики в течение зимнего периода.

Фактически такой шаг лишает Силы обороны Украины возможности наносить удары по наиболее уязвимым экономическим объектам агрессора, оставляя украинские города под угрозой отключений электроэнергии.

Параллельно стало известно о договоренностях президента США с Владимиром Путиным относительно поставок российского дизельного топлива. Согласно этой инициативе, Россия должна отправить более 300 тысяч тонн дизельного топлива сразу, а еще 500 тысяч тонн – в ноябре.

В Сенате США Дональда Трампа обвинили в нарушении закона из-за соглашения о топливе с Россией. Сам американский лидер назвал это решение выгодным для народа США, а СМИ сообщили о возможном ограничении передачи разведданных Киеву в случае продолжения атак на российские НПЗ.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина выражала готовность подписать гарантии о воздержании от ударов при условии зеркальных действий и прекращения террора против украинской энергетики. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров цинично отверг возможность договоренностей и заявил о продолжении боевых действий.

Кроме того, Трамп обвинил в нарушении энергетического перемирия и Россию, и Украину. Американский президент обвинил в нарушении предполагаемого перемирия обе стороны и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения.