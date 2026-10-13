Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як "перемир'я" Трампа допомагає Путіну?

У ніч проти 12 жовтня російські війська завдали чергових комбінованих ударів по українських об'єктах. Окупанти уразили теплоелектроцентраль на захід від Харкова, пошкодили інфраструктуру газовидобутку в Харківській області та завдали удару по нафтобазі в Сарнах на Рівненщині.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що лише протягом доби армія Росії атакувала шість об'єктів енергетики. При цьому українські Сили оборони утримувалися від ударів у відповідь по російській енергетичній інфраструктурі.

Україна готова до повного енергетичного перемир'я і не битиме по російських об'єктах, якщо Москва піде на взаємні кроки та офіційно зафіксує угоду,

– наголосив президент України Володимир Зеленський.

Джерело в Білому домі у коментарі виданню Axios підтвердило, що публікація Дональда Трампа в мережі Truth Social стосувалася виключно потенційної ініціативи. Жодна зі сторін документ не підписувала, а сама пропозиція передбачає лише мораторій на удари по нафтопереробних заводах з можливим розширенням на інші об'єкти в майбутньому.

Аналітики ISW підкреслюють, що такий формат є односторонньою поступкою на користь Росії. У Росії функціонують десятки великих НПЗ, критично важливих для її економіки та воєнної машини, тоді як в України залишився лише один подібний об'єкт.

Окрім того, запропонований мораторій взагалі не захищає українські електричні станції від обстрілів. Це дає Кремлю можливість безперешкодно продовжувати ракетно-дронову кампанію проти української енергетики впродовж зимового періоду.

Фактично такий крок позбавляє Сили оборони України можливості завдавати ударів по найвразливіших економічних об'єктах агресора, залишаючи українські міста під загрозою блекаутів.

Паралельно стало відомо про домовленості президента США з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизелю. Згідно з цією ініціативою, Росія має відправити понад 300 тисяч тонн дизелю одразу, а ще 500 тисяч тонн – у листопаді.

У Сенаті США Дональда Трампа звинуватили в порушенні закону через угоду про пальне з Росією. Сам американський лідер назвав це рішення вигідним для народу США, а медіа повідомили про можливе обмеження передачі розвідданих Києву у разі продовження атак на російські НПЗ.

Як уже повідомлялося на нашому сайті Україна висловлювала готовність підписати гарантії утримання від ударів за умови дзеркальних дій та припинення терору проти української генерації. Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно відкинув можливість домовленостей і заявив про продовження бойових дій.

Крім того, Трамп звинуватив у порушенні енергетичного перемир'я і Росію, й Україну. Американський президент звинуватив у порушенні передбачуваного перемир'я обидві сторони та закликав до якнайшвидшого укладення мирної угоди.