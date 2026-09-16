Украина ожидает от России списки объектов для энергетического перемирия, – МИД

Украина готова к введению режимов прекращения огня и ожидает от России конкретного перечня объектов для согласования всех деталей. Киев настаивает на том, что перемирие должно быть честным и гарантировать полную защиту всех украинских объектов критической инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в ходе специального брифинга.

Что сообщил Тихий относительно возможного энергетического перемирия?

Дипломат подчеркнул, что исчерпывающую позицию государства относительно возможной деэскалации в энергетической сфере ранее уже озвучил президент Владимир Зеленский.

Украинская сторона в течение длительного времени самостоятельно предлагала установить такое прекращение огня, которое охватывало бы все необходимые сферы.

Главным условием Киева остается абсолютный запрет на применение любых видов оружия против энергетической системы страны.

Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого... Хотелось бы, чтобы и Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти,

– отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Международные усилия и инициатива США

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стремление Соединенных Штатов достичь этой договоренности является своевременным и важным шагом. По словам пресс-секретаря, над поиском решений в сферах энергетики и зернового экспорта также работают несколько других стран-партнеров, о чем ранее сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Инициатива об установлении энергетического перемирия между Украиной и Россией принадлежит президенту США Дональду Трампу. В Кремле положительно оценили эту идею, однако пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прекращение атак на НПЗ якобы не решит всех проблем мирового рынка.

В то же время, по информации Financial Times, сам Владимир Путин не намерен заключать подобное соглашение до наступления зимнего периода.

Позиция Украины и предыстория переговоров

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время ежегодной встречи YES Владимир Зеленский четко обозначил условия прекращения ударов по критической инфраструктуре. Президент подчеркнул, что если Россия не будет наносить удары по украинской энергетической системе, Украина также не будет наносить ответные удары.

Также ранее мы сообщали, что в интервью CBS News глава государства подтвердил готовность к прекращению огня в энергетике ради защиты гражданского населения. Украина демонстрирует конструктивность и ожидает аналогичных ответных шагов со стороны России.