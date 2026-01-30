Единственный вариант, – политолог сказал, как можно обеспечить энергетическое перемирие

Соединенные Штаты действительно имеют инструменты влияния на Россию, чтобы та придерживалась энергетического перемирия. Но есть вопрос, захотят ли они их использовать.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Соединенные Штаты способны сделать "наказание" России в случае нарушения перемирия. Так, они могут угрожать увеличить поставки оружия Украине и ввести дополнительные санкции против Кремля. Такие же инструменты имеет и Европа.

Как достичь реального энергетического перемирия?

По словам Саакяна, уже ранее вводили такие перемирия, которые Россия нарушала. И особо жестких действий со стороны Запада не было. Поэтому единственный реальный вариант обеспечить такое перемирие – выйти на огневой паритет.

Нечто похожее в свое время произошло в Черном море. Россия приостановила участие в "зерновом коридоре" и начала бить по украинской портовой инфраструктуре, пытаясь сорвать импорт и экспорт. Украина же стала выбивать российские корабли и портовую инфраструктуру морскими дронами.

Это привело к паритету и угасанию огня. Действует доктрина "око за око". Время от времени идет эскалация, но потом снова все угасает. Что-то похожее может быть и в энергетике,

– сказал Саакян.

Конечно, свою роль мог бы сыграть здесь и Китай. Они действительно могут сделать больно России. И если бы нажали на нее – там бы прекратили обстреливать украинскую энергетику.

Энергетическое перемирие: что известно