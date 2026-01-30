Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Соединенные Штаты способны сделать "наказание" России в случае нарушения перемирия. Так, они могут угрожать увеличить поставки оружия Украине и ввести дополнительные санкции против Кремля. Такие же инструменты имеет и Европа.
Как достичь реального энергетического перемирия?
По словам Саакяна, уже ранее вводили такие перемирия, которые Россия нарушала. И особо жестких действий со стороны Запада не было. Поэтому единственный реальный вариант обеспечить такое перемирие – выйти на огневой паритет.
Нечто похожее в свое время произошло в Черном море. Россия приостановила участие в "зерновом коридоре" и начала бить по украинской портовой инфраструктуре, пытаясь сорвать импорт и экспорт. Украина же стала выбивать российские корабли и портовую инфраструктуру морскими дронами.
Это привело к паритету и угасанию огня. Действует доктрина "око за око". Время от времени идет эскалация, но потом снова все угасает. Что-то похожее может быть и в энергетике,
– сказал Саакян.
Конечно, свою роль мог бы сыграть здесь и Китай. Они действительно могут сделать больно России. И если бы нажали на нее – там бы прекратили обстреливать украинскую энергетику.
Энергетическое перемирие: что известно
- Президент США Дональд Трамп просил у диктатора Путина не обстреливать Украину на этой неделе из-за морозов. Кремль якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия не била по энергетике в ночь на 30 января. В то же время они больше атаковали по логистике.
- В Кремле заявили, что согласились не наносить удары по Украине до 1 февраля. При этом в ночь на 30 января в украинском небе зафиксировали 80 вражеских "Шахедов".