Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Соединенные Штаты способны сделать "наказание" России в случае нарушения перемирия. Так, они могут угрожать увеличить поставки оружия Украине и ввести дополнительные санкции против Кремля. Такие же инструменты имеет и Европа.

Читайте также Путин согласился не просто так: что на самом деле скрывает идея энергетического перемирия

Как достичь реального энергетического перемирия?

По словам Саакяна, уже ранее вводили такие перемирия, которые Россия нарушала. И особо жестких действий со стороны Запада не было. Поэтому единственный реальный вариант обеспечить такое перемирие – выйти на огневой паритет.

Нечто похожее в свое время произошло в Черном море. Россия приостановила участие в "зерновом коридоре" и начала бить по украинской портовой инфраструктуре, пытаясь сорвать импорт и экспорт. Украина же стала выбивать российские корабли и портовую инфраструктуру морскими дронами.

Это привело к паритету и угасанию огня. Действует доктрина "око за око". Время от времени идет эскалация, но потом снова все угасает. Что-то похожее может быть и в энергетике,

– сказал Саакян.

Конечно, свою роль мог бы сыграть здесь и Китай. Они действительно могут сделать больно России. И если бы нажали на нее – там бы прекратили обстреливать украинскую энергетику.

Энергетическое перемирие: что известно