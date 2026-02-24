Укр Рус
24 февраля, 19:51
Зеленский посоветовал Орбану говорить с Путиным об "энергетическом перемирии"

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Зеленский призвал Орбана обсудить с Путиным "энергетическое прекращение огня" на фоне атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
  • Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, что вызвало критику со стороны Киева.

Владимир Зеленский предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану инициировать разговор с Владимиром Путиным относительно возможного "энергетического прекращения огня". Этот вопрос актуален на фоне блокирования Будапештом кредита ЕС для Украины.

Зеленский в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD) также напомнил, что Россия неоднократно уничтожала критическую энергетическую инфраструктуру.

Какие заявления сделал Зеленский?

Президент прокомментировал безопасность энергетических объектов и обратился к Орбану.

Россия уничтожила этот нефтепровод ("Дружбу" – ред.) уже несколько раз. И, кстати, не только его. Например, Броды, если вы слышали о таком, также разрушен. Поэтому пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное, 
– сказал президент.

Глава государства фактически предложил венгерскому премьеру использовать свои контакты с Кремлем для обсуждения прекращения атак на критическую инфраструктуру.

С начала войны Россия системно атакует украинскую энергетику. Под ударами оказались электростанции, подстанции, а также нефтепроводы, обеспечивающие поставки энергоносителей в Центральную Европу.

Кроме этого, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, который был предусмотрен для поддержки экономики, восстановления и энергетической стабильности. Киев неоднократно критиковал позицию Будапешта, подчеркивая, что такие действия вредят не только финансовой стабильности Украины, но и безопасности региона.

"Я надеюсь, что такие коллеги, как Орбан, не станут сообщниками Путина и Лукашенко. Потому что если он заблокирует 90 миллиардов, которые предназначены для нас, на оружие, которые, кстати, не являются его деньгами, то с исторической точки зрения Орбан тогда станет союзником фашистского российского режима. Поэтому, по моему мнению, блокировки не произойдет. Европейский Союз найдет способы обойти это. Мы получим соответствующие средства, и США дадут нам возможность приобрести соответствующее оружие, которое нам нужно и которого европейцы не имеют", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский подытожил, что убежден, что Европейский Союз в любом случае найдет способы обойти анонсированное Орбаном блокирование передачи европейского кредита в 90 миллиардов евро Украине.

Почему Венгрия заблокировала кредит для Украины?

  • Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, требуя возобновления транзита российской нефти. Венгерское правительство утверждает, что остановка поставок нефти нарушает соглашения и негативно влияет на энергетическую безопасность страны, поэтому Будапешт требует возобновления поставок как условие поддержки финансирования.

  • Блокада этой финансовой помощи ЕС произошла на фоне подготовки к выборам в Венгрии, в процессе которой Орбан испытывает давление из-за низких рейтингов.

  • ЕС согласовал кредит в декабре 2025 года, но для его реализации требуется единогласное согласие всех стран-членов на изменения в бюджет. Именно этот аспект ЕС затормозила Венгрия.