Зеленский посоветовал Орбану говорить с Путиным об "энергетическом перемирии"
- Зеленский призвал Орбана обсудить с Путиным "энергетическое прекращение огня" на фоне атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
- Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, что вызвало критику со стороны Киева.
Владимир Зеленский предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану инициировать разговор с Владимиром Путиным относительно возможного "энергетического прекращения огня". Этот вопрос актуален на фоне блокирования Будапештом кредита ЕС для Украины.
Зеленский в интервью Ассоциации общественного вещания Германии (ARD) также напомнил, что Россия неоднократно уничтожала критическую энергетическую инфраструктуру.
Какие заявления сделал Зеленский?
Президент прокомментировал безопасность энергетических объектов и обратился к Орбану.
Россия уничтожила этот нефтепровод ("Дружбу" – ред.) уже несколько раз. И, кстати, не только его. Например, Броды, если вы слышали о таком, также разрушен. Поэтому пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное,
– сказал президент.
Глава государства фактически предложил венгерскому премьеру использовать свои контакты с Кремлем для обсуждения прекращения атак на критическую инфраструктуру.
С начала войны Россия системно атакует украинскую энергетику. Под ударами оказались электростанции, подстанции, а также нефтепроводы, обеспечивающие поставки энергоносителей в Центральную Европу.
Кроме этого, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, который был предусмотрен для поддержки экономики, восстановления и энергетической стабильности. Киев неоднократно критиковал позицию Будапешта, подчеркивая, что такие действия вредят не только финансовой стабильности Украины, но и безопасности региона.
"Я надеюсь, что такие коллеги, как Орбан, не станут сообщниками Путина и Лукашенко. Потому что если он заблокирует 90 миллиардов, которые предназначены для нас, на оружие, которые, кстати, не являются его деньгами, то с исторической точки зрения Орбан тогда станет союзником фашистского российского режима. Поэтому, по моему мнению, блокировки не произойдет. Европейский Союз найдет способы обойти это. Мы получим соответствующие средства, и США дадут нам возможность приобрести соответствующее оружие, которое нам нужно и которого европейцы не имеют", – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский подытожил, что убежден, что Европейский Союз в любом случае найдет способы обойти анонсированное Орбаном блокирование передачи европейского кредита в 90 миллиардов евро Украине.
Почему Венгрия заблокировала кредит для Украины?
Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро, требуя возобновления транзита российской нефти. Венгерское правительство утверждает, что остановка поставок нефти нарушает соглашения и негативно влияет на энергетическую безопасность страны, поэтому Будапешт требует возобновления поставок как условие поддержки финансирования.
Блокада этой финансовой помощи ЕС произошла на фоне подготовки к выборам в Венгрии, в процессе которой Орбан испытывает давление из-за низких рейтингов.
ЕС согласовал кредит в декабре 2025 года, но для его реализации требуется единогласное согласие всех стран-членов на изменения в бюджет. Именно этот аспект ЕС затормозила Венгрия.