"Позиция не изменилась": в Кремле вновь отвергли энергетическое перемирие с Украиной

Россия не изменила свою позицию в отношении энергетического перемирия с Украиной. Там заявляют, что якобы стремятся к полному миру, а не к временному прекращению огня.

Об этом 21 октября сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Какое заявление сделал Песков?

В Кремле выразили свою позицию относительно возможного энергетического перемирия с Украиной.

Позиция Москвы в отношении энергетического перемирия с Украиной не изменилась, России нужен мир, а не перемирие,

– заявил Песков.

Он также утверждал, что полностью урегулировать войну без участия представителей Украины невозможно. По словам пресс-секретаря Кремля, кто-то в Киеве должен принять "ответственное решение".

Кроме того, Песков раскритиковал заявления президента Финляндии Александра Стубба по поводу Украины, отметив, что повторение общеевропейской позиции вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование войны.

Напомним, во время встречи в Осло президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со Стуббом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и представителями американской стороны. Спецпосланник президента США Стив Виткофф присоединился к переговорам, а Джаред Кушнер принял в них участие онлайн.

Стубб пояснил, что удалось добиться прогресса на двух уровнях: в определении долгосрочных параметров мира и в обсуждении неотложных шагов. В частности, стороны обсуждали укрепление противовоздушной обороны Украины, защиту энергетической инфраструктуры и возможное частичное прекращение огня для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Зеленский также сообщил, что Украина готова прекратить удары по чувствительным объектам российской энергетики, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Киев поддержал американское предложение об энергетическом перемирии, однако Москва продолжила удары.