Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что они вынесли резолюцию по скорейшему и полному прекращению покупки российских газа, нефти и угля на следующую сессию в Страсбурге. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Стратегический ресурс России
Депутат отметил, что нужно немедленно прекращать такие контракты с Россией и искать быстрые пути альтернативной поставки. В то же время, осудил позицию тех, кто готов вводить различные санкции против России, кроме энергетических.
Энергетика кормит Кремль. Как мы остановим эту кровавую войну против Украины, если закупаем нефть и газ у России? Это ее стратегический ресурс,
– заявил Ауштрявичюс.
Он также отметил, что сегодня, 2 апреля, Литва прекратила покупку российского газа. В то же время отметил, что это нужно было сделать уже давно, поскольку у страны есть альтернативы.
У Украины есть серьезная поддержка
"Не знаю, как будут реагировать украинцы, если Евросоюз будет продлевать эти контракты. Сколько уж Путин насмеялся над Германией и другими странами, которые взялись за головы, обдумывая, как расплачиваться за газ рублями", – сообщил депутат.
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Ауштрявичюс также добавил, что холод в домах европейцев не является аргументом против закупки этих энергоресурсов. Поскольку у многих украинцев из-за России нет даже домов.
У них есть какая-то совесть, когда так размышляют? Или эти слова поддержки только крокодильи слезы?
– допустил депутат.
Он подчеркнул, что в Европарламенте очень серьезная группа поддержки по вопросу полного прекращения закупки стратегических ресурсов из России. Кроме того, заверил, что они будут настаивать на этом.