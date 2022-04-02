Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що вони винесли резолюцію щодо якнайшвидшого й повного припинення купівлі російських газу, нафти та вугілля на наступну сесію у Страсбурзі. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Стратегічний ресурс Росії

Депутат зазначив, що потрібно негайно припиняти такі контракти з Росією й шукати швидкі шляхи альтернативного постачання. Водночас засудив позицію тих, хто готовий вводити різні санкції проти Росії, окрім енергетичних.

Енергетика годує Кремль. Як ми зупинимо цю криваву війну проти України, якщо закупляємо нафту та газ у Росії? Це її стратегічний ресурс,

– заявив Ауштрявічюс.

Він також зазначив, що сьогодні, 2 квітня, Литва припинила купівлю російського газу. Водночас зауважив, що це треба було зробити вже давно, оскільки країна має альтернативи.

В України є серйозна підтримка

"Не знаю, як реагуватимуть українці, якщо Євросоюз продовжуватиме ці контракти. Скільки вже Путін насміявся з Німеччини та інших країн, які взялись за голови, обдумуючи, як розплачуватись за газ рублями", – повідомив депутат.

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Ауштрявічюс також додав, що холод у домівках європейців не аргумент проти закупівлі цих енергоресурсів. Оскільки в багатьох українців через Росію немає навіть домівок.

Вони мають якусь совість, коли так роздумують? Чи ці слова підтримки лише крокодилячі сльози?

– припустив депутат.

Він наголосив, що у Європарламенті є дуже серйозна група підтримки стосовно питання повного припинення закупівлі стратегічних ресурсів з Росії. Крім того, запевнив, що вони продовжуватимуть наполягати на цьому.

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