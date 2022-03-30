Энергетика потеряла 2 миллиарда долларов из-за нападения России, – Галущенко

30 марта 2022 , 08:41
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Источник:

Европейская правда

Вторжение России дорого обходится не только Украине, но всему миру. В частности, страдает энергетическая ветвь.

Украина ежедневно считает ущерб энергетике. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Для подсчетов есть подходящий механизм. Ущерб оценивается в 2 миллиарда долларов,
– заявил Галущенко.

По его словам, такая сумма учитывает не только цену актива, но и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии и заработать на ее продаже.

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Автор: Оксана Княжик