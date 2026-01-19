Россия пытается разорвать энергосистему Украины и создать отрезанные "острова", – ISW

Россия пытается разделить энергосистему Украины и создать так называемые "энергетические острова", отрезанные от общей генерации, поставок и систем передачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Поддержка союзников: в Украину направляется партия мощного отопительного оборудования

Чего пытается достичь Россия?

В ISW обратили внимание, что российские войска, вероятно, готовятся нанести удары по подстанциям, обеспечивающих питание атомных электростанций.

В ГУР заявили, что цель России – отсоединить АЭС от энергосистемы Украины, оставив гражданское население без электричества и тепла.

По словам аналитиков, последние российские удары уже создавали угрозу для атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в течение последней недели (с 12 января) в результате боевых действий была повреждена критически важная электроподстанция Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в МАГАТЭ зафиксировали активность или воздушную тревогу на всех пяти ядерных объектах Украины.

ISW продолжает оценивать, что Россия пытается разделить энергосеть Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии,

– говорится в отчете.

Институт изучения войны также фиксировал сообщения о том, что российские войска наносят удары по энергосети Украины с целью разделения ее на две части по линии "восток – запад".

Какова сейчас ситуация в энергетике?