В Минэнерго РБ заявили, что выполнили работы, которые якобы обеспечивают возможность подачи электроэнергии на объекты ЧАЭС.

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Согласно поручению главы государства проведены работы по подаче напряжения по высоковольтной линии электропередачи, связывающей подстанцию 330 кВ "Мозырь" и электросетевые объекты Чернобыльской АЭС,

– говорится в сообщении соучастников агрессии против Украины.

В то же время в Энергоатоме назвали эту информацию фейком.

Опровержение Энергоатома / Фото Энергоатом

Ранее в Энергоатоме сообщили, что Россия и Белоруссия пытаются обострить ситуацию в Украине. Они сообщают, что могут возобновить электроснабжение Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси. Но такой помощи у них никто не просил и не нуждается в ней.

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