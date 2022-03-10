В Міненерго РБ заявили, що виконали роботи, які нібито "забезпечують можливість подачі електроенергії на об'єкти ЧАЕС.

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Відповідно до доручення глави держави проведено роботи з подачі напруги по високовольтній лінії електропередачі, що зв'язує підстанцію 330 кВ "Мозир" та електромережні об'єкти Чорнобильської АЕС,

– йдеться в повідомленні співучасників агресії проти України.

Водночас в Енергоатомі назвали цю інформацію фейком.



Спростування Енергоатому / Фото Енергоатом

Раніше в Енергоатомі повідомили, що Росія та Білорусь намагається загострити ситуацію в Україні. Вони повідомляють, що можуть відновити електропостачання на Чорнобильську АЕС з боку Білорусі. Але такої допомоги у них ніхто не просив та не потребує її.

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