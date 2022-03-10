У Держатомрегулюванні розповіли, що об 11:22 9 березня втрачено останню лінію електроживлення майданчика. Зв'язку з персоналом, який перебуває безпосередньо на майданчику, наразі немає.

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Що відбувається на ЧАЕС

Наразі зовсім немає регулювального контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження. Окрім цього, немає контролю ядерних матеріалів на підприємстві.

Відновлення електропостачання та зв'язку з оперативним персоналом – неможливе через бойові дії у районі пошкодження високовольтних ліній. До втрати зв'язку, все відпрацьоване ядерне паливо розміщувалось у 2 сховищах:

СВЯП-1 (мокрого басейного типу);

СВЯП-2 (сухого контейнерного типу).

На енергоблоках № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС ядерного палива немає. Планові роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива із СВЯП-1 до СВЯП-2 зупинилися до захоплення майданчику ворожими військовими. Реальна ситуація наразі невідома.

На майданчику увімкнули аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення систем, важливих для безпеки об'єктів, зокрема СВЯП-1, СВЯП-2 та Нового безпечного конфайнменту над об'єктом "Укриття" (НБК ОУ). За умови безвідмовної роботи запасу дизельного палива вистачить на 48 годин з моменту втрати зовнішнього електропостачання.

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Потенційні загрози на ЧАЕС

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