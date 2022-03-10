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Все объекты ЧАЭС сейчас находятся под контролем российских оккупантов. Длительное обесточивание может привести к тяжелым радиационным последствиям.
Источник:Госатомрегулирование
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Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
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