Энергодар и "грязная бомба" Путина-Кадырова

События в Энергодаре показали дальнейшее направление развертывания агрессии РФ. Враг целенаправленно уничтожает критическую инфраструктуру, прибегает к ядерному терроризму в Украине. Ключевая цель – блокада украинской энергосистемы. Далее читайте на украинском.

Обстріли й захоплення Запорізької АЕС – перші кроки цього плану. Подальші кроки агресора залежатимуть від реакції світу.

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Експерти вважають, що Україна готова до різних сценаріїв розвитку подій. Наголошуючи, що національна енергосистема має достатньо резервів. Але, попри це, за умови подальшого нищення інфраструктури, як це вже відбувається на ЗАЕС, може виникнути дефіцит потужностей у системі та ризики катастрофи.

Чим можуть допомогти міжнародні партнери

Усвідомлюючи це, необхідні кроки на упередження ризиків. Один із варіантів убезпечення системи і споживачів – максимально швидке приєднання української мережі до європейської. На думку експертів, Україна активно працює у цьому напрямку. Для нас критично важлива максимальна підтримка цього процесу міжнародними партнерами.

Обстріл і захоплення ЗАЕС – не просто черговий військовий акт проти України. І не лише брутальний прояв ядерного тероризму. Фактично це – оголошення ядерної війни Європі.

Чому це саме так. Захоплена станція – найбільша у Європі та третя у світі. Наразі вона ще перебуває у безпечному режимі. Але ризики нуклеарної катастрофи є високими з огляду на неадекватність і непередбачуваність ворога. Особливо через те, що головними «атомниками» Путін призначив "експертів" кадирівців.

Світ має розуміти, що будь-яке пошкодження реакторів, сховища відпрацьованого палива або важливих систем життєзабезпечення станції призведуть до катастрофи. І тоді викид радіації за обсягами перевищить наслідки Чорнобильської та Фукусімської катастроф. А критичні рівні радіаційного забруднення накриють не лише Україну, але й Європу. Так було і під час катастрофи на ЧАЕС, значно меншої за ЗАЕС.

Де наступна небезпека

Важливо усвідомлювати, що ворог не планує зупинятися на ЗАЕС. Наступної ціллю терористів може стати Южно-Українська АЕС. Наразі тривають запеклі бої поблизу Вознесенськ, що у 30 км від станції.

Критичний рівень ризиків для Європи та США мають спонукати їх негайно допомогти Україні із захистом наших атомних станцій. Оптимальний крок – закрити небо над усією країною.

Президент Зеленський із перших днів вторгнення РФ закликає світ і до цього кроку. Хочеться вірити, що очевидні і беззаперечні факти ядерного тероризму, якими є танкові обстріли ядерних реакторів, спонукатимуть партнерів до сильних рішень.

Можна вважати, що ворог обрав тактику «сіяння паніки». Вони показово пошкоджують критичну інфраструктуру і на кілька годин чи днів блокують доступ туди ремонтно-відновлювальних бригад. За цей час вони розганяють паніку. І вже надалі – беруть ці об’єкти під свій контроль.

Трохи інформації про технологічні особливості та поточний стан ЗАЕС. Наразі перший блок, у який влучили під час обстрілу, розвантажений, тобто без палива. Із шести блоків наразі працює один. Його залишили для покриття власних потреб електростанції.

Головна умова безпеки – коректна робота системи охолодження. Якщо їх буде пошкоджено, є ризик неконтрольованої реакції із пошкодженням реактору і значним викидом радіації (більше ніж на Фукусімі).

Те саме відбудеться при прямому влучанні у критичну зону реактора або у сховище відпрацьованого палива. У другому випадку буде аналог "брудної бомби". Тому світ має зважати на ризики ядерного "томагавку", яким розмахує Путін.