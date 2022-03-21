Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Энергодар не собирается опускать руки перед войском агрессора, однако несколько меняет формат сопротивления.

Ранее К митингующим в Энергодаре подъехали БТР: их попросили расходиться

Люди устраивают акцию в режиме онлайн

Городской глава отметил, что 21 марта жители будут протестовать – однако онлайн.

Просьба пока не собираться на улице, чтобы не подвергать свою жизнь опасности,

– отметил Орлов.

Ранее непокоренные энергодарцы проводили многочисленные митинги, на которых напоминали оккупантам, что их город – это Украина. В то же время враг привез в населенный пункт 600 бойцов ОМОНа, которые должны жестко разгонять митинги.

Потери врага по состоянию на 21 марта смотрите в видео