Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Енергодар не збирається опускати руки перед військом агресором, проте дещо міняє формат спротиву.

Раніше До мітингувальників в Енергодарі під'їхали БТР: їх попросили розходитися

Люди влаштовують акцію в режимі онлайн

Міський голова наголосив, що 21 березня жителі протестуватимуть – проте онлайн.

Прохання поки що не збиратися на вулиці, аби не наражати своє життя на небезпеку,

– зазначив Орлов.

Раніше нескорені енергодарці проводили численні мітинги, на яких нагадували окупантам, що їхнє місто – це Україна. Натомість ворог привіз у населений пункт 600 бійців ОМОНу, які мають жорстко розганяти мітинги.