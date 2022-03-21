Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Енергодар не збирається опускати руки перед військом агресором, проте дещо міняє формат спротиву.
Раніше До мітингувальників в Енергодарі під'їхали БТР: їх попросили розходитися
Люди влаштовують акцію в режимі онлайн
Міський голова наголосив, що 21 березня жителі протестуватимуть – проте онлайн.
Прохання поки що не збиратися на вулиці, аби не наражати своє життя на небезпеку,
– зазначив Орлов.
Раніше нескорені енергодарці проводили численні мітинги, на яких нагадували окупантам, що їхнє місто – це Україна. Натомість ворог привіз у населений пункт 600 бійців ОМОНу, які мають жорстко розганяти мітинги.
Втрати ворога станом на 21 березня: дивіться у відео