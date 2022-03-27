В Энергодаре создали незаконный "народный совет" во главе с депутатом ОПЗЖ

С 1 марта российские захватчики разными методами пытаются взять город Энергодар на Запорожье. Теперь там появился "новый совет", не имеющий никакой связи с украинскими властями.

Оккупанты давно пытаются установить оккупационную власть в Энергодаре. Мэр города Дмитрий Орлов подчеркнул, что так называемый "народный совет" не имеет отношения к юрисдикции Украины.

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Новоиспеченный "народный совет" возглавил член запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Андрей Шевчик. Еще неделю назад стало известно, что он дал россиянам обещание стать новым мэром города.

Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины,

– подчеркнул Орлов.

Заметим, что 23-24 марта большая часть депутатов Энергодарского городского совета сложили полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны российских оккупантов для создания так называемых "народных республик".

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