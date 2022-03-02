Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в социальной сети телеграм обратился к людям.

Важно Зеленский назвал ужасающий результат для России за дни войны в Украине

"Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем – оперативно подходите на блокпост, мы их не пустим вместе! Ждем всех!", – написал Дмитрий Орлов.

Как результат, люди вышли в защиту своего города, чтобы не дать врагу оккупировать город.

Люди на защите города / Фото Энергоатом

Кроме того, присоединились и работники ЗАЭС. Они выстроились против и готовы защищаться от российского нападения.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!