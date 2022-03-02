Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у соціальній мережі телеграм звернувся до людей.

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"Прямо зараз ворог знову підʼїхав до Енергодара. Звертаємося до всіх – оперативно підходьте на блокпост, ми їх не впустимо разом! Чекаємо всіх!", – написав Дмитро Орлов.

Як результат люди вишукувалися на захист свого міста, аби не дати ворогу окупувати місто.



Люди на захисті міста / Фото Енергоатом​

Крім того, долучилися й працівники ЗАЕС. Вони вишикувались проти та готові захищатися від російського нападу.

Дивіться відео: працівники ЗАЕС долучилися до захисту

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