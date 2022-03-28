Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Орлов, городской голова Энергодара. Он уточнил важные детали для желающих уехать.
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Подробности о зеленом коридоре для Энергодара
По словам Орлова, на 29 марта удалось согласовать "зеленый коридор" по маршруту Энергодар – Днепрорудное – Скельки – Васильевка – Запорожье.
Мэр сообщил, что колонна будет двигаться в сопровождении автомобилей медиков и спасателей. Планируемое время отправления – 8:00.
Горожане выходили на митинг против оккупации
28 марта энергодарцы вышли на мирный митинг и потребовали освободить из плена заместителя мэра Ивана Самойдюка. Местные жители отметили россиянам, что хотят жить в свободном Энергодаре под государственными флагами. Орлов подчеркнул, что город был и остается украинским.
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