Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Він уточнив важливі деталі для охочих виїхати.

Читайте також Окупанти в Енергодарі пропонують дітям "погратися" з військовою технікою

Подробиці про зелений коридор для Енергодара

За словами Орлова, на 29 березня вдалося погодити "зелений коридор" по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя.

Важливо! Початок формування колони: 29 березня о 6:30. Місце збору – вулиця Курчатова, навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку.

Міський голова повідомив, що колона рухатиметься у супроводі автомобілів медиків та рятувальників. Запланований час відправлення – 8:00.

Містяни виходили на мітинг проти окупації

28 березня енергодарці вийшли на мирний мітинг й вимагали звільнити з полону заступника мера Івана Самойдюка. Місцеві мешканці наголосили росіянам, що хочуть жити у вільному Енергодарі під державними прапорами. Орлов водночас підкреслив, що місто було й залишається українським.

На що спрямовані основні зусилля ЗСУ: дивіться відео