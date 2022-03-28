Люди сміливо заявляють, що в Енергодарі живуть і працюють українці. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

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Люди вимагають також звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами,

– заявив Орлов.

На площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України як символ національної самоідентифікації та волелюбності народу.

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