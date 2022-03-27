Втім, людей почали розганяти, кидаючи у них газовими гранатами. Про це повідомив очільник Херсонської обласної організації партії "Слуга Народу" Юрій Соболевський.

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Херсонщина знову вийшла на мітинг проти окупантів

На акцію протесту сьогодні також вийшли і мешканці Нової Каховки.

Херсон сьогодні – попри всі ризики та загрози, люди протестують. Вільні люди відстоюють свою правду – вони діти України,

– написав Соболевський.

Російські окупанти знову розганяють людей димовими шашками. Тому Юрій Соболевський нагадав, якщо газ потрапив у очі – у жодному разі не розтирати або промивати очі водою, тільки молоко або розчин з содою.

Дивіться відео мітингу в Херсоні:



Зауважимо, наразі на Херсонщині тривають інтенсивні бої.