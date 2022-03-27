Впрочем, людей начали разгонять, бросая в них газовыми гранатами. Об этом сообщил глава Херсонской областной организации партии "Слуга Народа" Юрий Соболевский.

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Херсонщина снова вышла на митинг против оккупантов

На акцию протеста также вышли и жители Новой Каховки.

Херсон сегодня – несмотря на все риски и угрозы, люди протестуют. Свободные люди отстаивают свою правду – они дети Украины,

– написал Соболевский.

Российские оккупанты снова разгоняют людей дымовыми шашками. Поэтому Юрий Соболевский напомнил, если газ попал в глаза – ни в коем случае не растирать или промывать глаза водой, только молоко или раствором с содой.

Смотрите видео митинга в Херсоне:

Заметим, сейчас в Херсонской области продолжаются интенсивные бои.

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