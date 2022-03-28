Про це розповів керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

До теми В Енергодарі створили незаконну "народну раду" на чолі з депутатом ОПЗЖ

За його словами, в окупованому Енергодарі люди отримують потоки суцільної брехні та дешевих обіцянок, через які ворог намагається здобути прихильність і лояльність.

Окупанти намагаються нав’язати "хороше" сприйняття жахливої реальності "русского міра".

Петро Котін каже, що росіяни перекривають українські канали. Натомість налагоджують в місті сигнал пропагандистських телеканалів, створюють огидні телеграм-канали так званої «правди», де брехливо розповідають про картинки "нового життя".

Окрім того, окупанти пропонують моторошні розваги і для енергодарських дітей.

Пропонують "погратися" зі справжньою військовою технікою – тією самою, що нищить нашу землю.. Російські солдати всюди приносять лише смерть і розруху, а вся інформація, яку розповсюджують окупанти, – цілком неправдива,

– наголосив чиновник.

Він закликав місцевих мешканців залишатися мужніми й нескореними. "Енергодар – це Україна, ЗАЕС – це Україна! Тримайтеся – і ми обов’язково переможемо", – додав Котін.

До слова, в Енергодарі мешканці 28 березня вийшли на мирний мітинг. Таким чином вони показали окупантам, що місто було і залишається українським. Люди сміливо заявляють, що в Енергодарі живуть і працюють українці.

Важливо: Декого з викрадених окупантами мерів знайшли мертвими, – Зеленський