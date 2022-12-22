Энергосистема может стабилизироваться к лету, но есть важное условие

Украина может стабилизировать энергетическую систему к лету. Однако это при условии, что не будет новых обстрелов.

Всем известно, что ситуация в энергосистеме – сложная. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Кстати говоря Почему ситуация с энергоснабжением в Киеве – самая сложная в Украине

Да, самая сложная ситуация в Киеве. Все из-за дополнительных атак дронами 19 декабря. Однако она понемногу улучшается. Столица не отсоединена от энергосистемы, украинская энергосистема цельная.

Как стабилизировать энергосистему

Галущенко рассказал, что скорость восстановления системы связана с обстрелами. Если новых атак не будет, даже с учетом поврежденной генерации, получится стабилизировать систему к лету.

Есть несколько вариантов как это сделать. Среди возможных опций – импорт электроэнергии. В небольших объемах это тестировали. Теперь прорабатывают механизмы, позволяющие существенно увеличить его.

В настоящее время объем импорта – 600 МВт днем, 700 МВт ночью.

Технически возможность гораздо больше – 1,6–2 ГВт".

Среди других вариантов – мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые "сели на ноль", а также дадут дополнительную мощность системе. В Украине подобные станции производят.