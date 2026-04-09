Кудрицкий назвал единственный способ защитить энергетику от российских атак

Большие электростанции невозможно защитить от баллистики инженерными сооружениями из-за их площади. Единственный возможный способ защитить энергосистему от российского террора - рассредоточить производство электроэнергии.

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил 24 Каналу, что этот процесс сейчас тормозится, что является самой большой проблемой подготовки к следующей зиме.

Почему невозможно защитить крупные электростанции от ударов?

По словам эксперта, отдельные элементы энергообъектов, например трансформаторы, можно защитить бетонными сооружениями – они выдерживают десятки прямых попаданий дронов. Но большие электростанции невозможно защитить таким способом.

Большие электростанции занимают десятки и сотни гектаров. Поэтому основной ответ заключается в распределении производства электроэнергии, а не в инженерной защите. Это работа бизнеса и частных инвесторов,

– сказал Кудрицкий.

Нет гарантий, что ни одна из десятков баллистических ракет не попадет в электростанцию – никакой протокол этого не даст. Поэтому вместо концентрации на крупных станциях типа Трипольской ТЭС, нужно 100 небольших электростанций.

Важно! Заместитель руководителя ОП Павел Палиса сказал, что россияне скоро попытаются изменить приоритеты в отношении объектов поражения в Украине, и немного ослабят концентрацию на энергетических объектах. Новыми целями могут стать объекты водообеспечения и транспортной инфраструктуры.

