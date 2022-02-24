Синхронизированная система функционирует в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Кроме этого, фактические объемы резервов для ее работы на достаточном уровне.

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Усиленная охрана

В "Укрэнерго" заявили, что объекты магистральной сети сейчас работают без перебоев. Предприятие вместе с правоохранителями усиленно охраняет структуру. Кроме этого, дополнительно защищают ИТ-инфраструктуру компании.

"Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжения во всех регионах государства", – заверили на предприятии.