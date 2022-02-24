Синхронізована система функціонує в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Крім цього, фактичні обсяги резервів для її роботи є на достатньому рівні.

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Посилена охорона

В "Укренерго" заявили, що об'єкти магістральної мережі наразі працюють без перебоїв. Підприємство разом з правоохоронними посилено охороняє структуру. Крім цього, додатково захищають ІТ-інфраструктуру компанії.

"Диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи Компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави", – запевнили у підприємстві.

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