14:10
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Эпицентр продолжает работу, несмотря на карантин

      - Читати новину українською

      Строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр" и в дальнейшем будет работать в условиях строгого карантина в Украине. Хоть он и считается большим ТРЦ, работу там не прервут.

      Кабмин ввел строгий карантин 17 марта и запретил работу крупных ТРЦ. Разрешили торговлю продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения. Хоть гипермаркеты "Эпицентр" не являются продовольственными, закрывать их не будут.

      Об этом Во всей Украине от 17 марта ввели усиленный карантин

      Как отметили в комментарии 24 каналу в департаменте по связям с общественностью, "Эпицентр" является строительно-хозяйственным ТРЦ, поэтому не подпадает под закрытие. Поскольку дополнительных пояснений относительно работы магазинов этой сферы пока нет, все "Эпицентры" в Украине будут работать в обычном режиме.

      В ТРЦ этой сети продают средства индивидуальной защиты, бытовую химию и дезинфекторы. В "эпицентре" обещают обеспечить бесперебойное наличие этих товаров на полках.

      Какие меры безопасности приняли в " эпицентре"

      • Дважды в день всем работникам меряют температуру.
      • На входе меряют температуру и посетителям магазина.
      • Перед выходом на смену персонал проходит медицинское обследование.
      • Каждые три часа в магазинах проводят влажную уборку спецсредствами.
      • Дополнительно обрабатывают оборудование, с которым контактируют покупатели.
      • Установили средства для дезинфекции рук в торговых отделах, прикассовых зонах, помещениях для персонала и санузлах.

      Однако в киевском телеграмм-канале Kyiv LIVE появилась информация о том, что термометры, которыми на входе меряют температуру у покупателей, показывают 33, 7 градусов. 24 каналу пока не удалось связаться с администрацией магазина, чтобы выяснить эту информацию.


      Что закроют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Сколько людей заболели коронавирусом Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Как мировой кризис изменит Украину и мир
      Анатолій Амелін
      сегодня , 13:40 Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики
      Анна Запотоцька
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 12:13 1,5 миллиарда на дорогах: кто и как монополизирует рынок техосмотра авто
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук