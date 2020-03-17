Эпицентр продолжает работу, несмотря на карантин

Строительно-хозяйственный гипермаркет "Эпицентр" и в дальнейшем будет работать в условиях строгого карантина в Украине. Хоть он и считается большим ТРЦ, работу там не прервут.

Кабмин ввел строгий карантин 17 марта и запретил работу крупных ТРЦ. Разрешили торговлю продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения. Хоть гипермаркеты "Эпицентр" не являются продовольственными, закрывать их не будут.

Об этом Во всей Украине от 17 марта ввели усиленный карантин

Как отметили в комментарии 24 каналу в департаменте по связям с общественностью, "Эпицентр" является строительно-хозяйственным ТРЦ, поэтому не подпадает под закрытие. Поскольку дополнительных пояснений относительно работы магазинов этой сферы пока нет, все "Эпицентры" в Украине будут работать в обычном режиме.

В ТРЦ этой сети продают средства индивидуальной защиты, бытовую химию и дезинфекторы. В "эпицентре" обещают обеспечить бесперебойное наличие этих товаров на полках.

Какие меры безопасности приняли в " эпицентре"

Дважды в день всем работникам меряют температуру .

. На входе меряют температуру и посетителям магазина.

Перед выходом на смену персонал проходит медицинское обследование.

Каждые три часа в магазинах проводят влажную уборку спецсредствами.

Дополнительно обрабатывают оборудование , с которым контактируют покупатели.

, с которым контактируют покупатели. Установили средства для дезинфекции рук в торговых отделах, прикассовых зонах, помещениях для персонала и санузлах.

Однако в киевском телеграмм-канале Kyiv LIVE появилась информация о том, что термометры, которыми на входе меряют температуру у покупателей, показывают 33, 7 градусов. 24 каналу пока не удалось связаться с администрацией магазина, чтобы выяснить эту информацию.



Что закроют на время карантина / Инфографика 24 канала