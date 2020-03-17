Епіцентр продовжує роботу попри карантин

Будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр" і надалі працюватиме в умовах суворого карантину в Україні. Хоч він і вважається великим ТРЦ, роботу там не припинятимуть.

Кабмін ввів суворий карантин 17 березня і заборонив роботу великих ТРЦ. Дозволили торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, ліками та виробами медичного призначення. Хоч гіпермаркети "Епіцентр" не є продовольчими, закривати їх не будуть.

Про це В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

Як зазначили у коментарі 24 каналу у департаменті зі зв'язків з громадськістю, "Епіцентр" є будівельно-господарським ТРЦ, тому не підпадає під закриття. Оскільки додаткових пояснень щодо роботи магазинів цієї сфери поки немає, усі "Епіцентри" в Україні працюватимуть у звичному режимі.

У ТРЦ цієї мережі продають засоби індивідуального захисту, побутову хімію і дезінфектори. В "Епіцентрі" обіцяють забезпечити безперебійну наявність цих товарів на полицях.

Яких заходів безпеки вжили в "Епіцентрі"

Двічі на день усім працівникам міряють температуру .

. На вході міряють температуру і відвідувачам магазину .

. Перед виходом на зміну персонал проходить медичне обстеження .

. Кожні три години в магазинах проводять вологе прибирання спецзасобами.

спецзасобами. Додатково обробляють обладнання , з яким контактують покупці.

, з яким контактують покупці. Встановили засоби для дезінфекції рук у торгових відділах, прикасових зонах, приміщеннях для персоналу та санвузлах.

Однак в київському телеграм-каналі Kyiv LIVE з'явилася інформація про те, що термометри, якими на вході міряють температуру у покупців, показують 33, 7 градусів. 24 каналу поки не вдалося зв'язатися з адміністрацією магазину, аби з'ясувати цю інформацію.



Що закриють на час карантину / Інфографіка 24 каналу