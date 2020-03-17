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      Епіцентр продовжує роботу попри карантин

      - Читать новость на русском
      Епіцентр працюватиме під час карантину / business.ua/company-news

      Будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр" і надалі працюватиме в умовах суворого карантину в Україні. Хоч він і вважається великим ТРЦ, роботу там не припинятимуть.

      Кабмін ввів суворий карантин 17 березня і заборонив роботу великих ТРЦ. Дозволили торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, ліками та виробами медичного призначення. Хоч гіпермаркети "Епіцентр" не є продовольчими, закривати їх не будуть.

      Про це В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

      Як зазначили у коментарі 24 каналу у департаменті зі зв'язків з громадськістю, "Епіцентр" є будівельно-господарським ТРЦ, тому не підпадає під закриття. Оскільки додаткових пояснень щодо роботи магазинів цієї сфери поки немає, усі "Епіцентри" в Україні працюватимуть у звичному режимі. 

      У ТРЦ цієї мережі продають засоби індивідуального захисту, побутову хімію і дезінфектори. В "Епіцентрі" обіцяють забезпечити безперебійну наявність цих товарів на полицях.

      Яких заходів безпеки вжили в "Епіцентрі"

      • Двічі на день усім працівникам міряють температуру.
      • На вході міряють температуру і відвідувачам магазину.
      • Перед виходом на зміну персонал проходить медичне обстеження.
      • Кожні три години в магазинах проводять вологе прибирання спецзасобами.
      • Додатково обробляють обладнання, з яким контактують покупці.
      • Встановили засоби для дезінфекції рук у торгових відділах, прикасових зонах, приміщеннях для персоналу та санвузлах.

      Однак в київському телеграм-каналі Kyiv LIVE з'явилася інформація про те, що термометри, якими на вході міряють температуру у покупців, показують 33, 7 градусів. 24 каналу поки не вдалося зв'язатися з адміністрацією магазину, аби з'ясувати цю інформацію.


      Що закриють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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