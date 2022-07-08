Возмутительными фото поделились российские СМИ. Маразматические плакаты проиллюстрировали карту россии. Впоследствии в городской администрации попытались оправдаться. Там заявили, что реклама – якобы частная инициатива.

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Со временем местный завод прицепов "Аляска" взял на себя ответственность за баннеры. Там выдали несуразное объяснение о "тонком патриотическом ходе, как раз о том, что у нас импортозамещение".

Об Аляске вспомнили и в госдуме

Вячеслав Володин – спикер российской госдумы – сделал абсурдное заявление, что Россия может попытаться "вернуть" Аляску. Такой бред он наговорил как реакцию на то, что США работают над созданием механизма, который позволит направить конфискованные активы россиян в пользу Украины.

Количество ликвидированных оккупантов растет ежедневно

Пока россияне радуют себя иллюзиями, их "пушечное мясо" умирает в Украине. По состоянию на 8 июля Генштаб ВСУ сообщил о 36 900 ликвидированных оккупантах. Также россия потеряла:

танков – 1 637 единиц;

боевых бронированных машин – 3 811 единиц;

артиллерийских систем – 828 единиц;

реактивных систем залпового огня – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей или катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 685;

специальной техники – 66 единиц.

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