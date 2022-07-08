Обурливими фото поділилися російські ЗМІ. Маразматичні плакати проілюстрували картою росії. Згодом у міській адміністрації спробували виправдатися. Там заявили, що реклама – начебто приватна ініціатива.

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Згодом місцевий завод причепів "Аляска" взяв на себе відповідальність за банери. Там видали недолуге пояснення про "тонкий патріотичний хід, якраз про те, що в нас імпортозаміщення".

Про Аляску згадали й у держдумі

вячеслав валодін – спікер російської держдуми – зробив абсурдну заяву що росія може спробувати "повернути" Аляску. Таку маячню він наговорив як реакцію на те, що США працюють над створенням механізму, який дозволить скерувати конфісковані активи росіян на користь України.

Кількість ліквідованих окупантів зростає щодня

Доки росіяни тішать себе ілюзіями, їхнє "гарматне м'ясо" помирає в Україні. Станом на 8 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 36 900 ліквідованих окупантів. Також росія втратила:

танків – 1 637 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;

артилерійських систем – 828 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

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