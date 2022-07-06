Увесь цивілізований світ не лише допомагає Україні здолати російських окупантів, а й активно думає про відбудову нашої держави. Одним з головних джерел фінансування відбудови України мають стати конфісковані активи росії та росіян.

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Погрози "повернути" Аляску

Сполучені Штати Америки працюють над створенням механізму, який дозволить скерувати конфісковані активи росіян на користь України, щоб ми використали ці кошти для відбудови нашої держави. Приклад США у цьому питанні вирішили наслідувати й інші країни.

Російських окупантів дуже злякала безповоротна втрата активів на сотні мільярдів доларів. Втім, у їхні голови не прийшло абсолютно жодної кращої ідеї, аніж звичні погрози.

Спікер російської держдуми вячеслав валодін бовкнув, що росія може спробувати "повернути" Аляску, якщо США будуть розпоряджатися їхнім майном.

Порядність не означає слабкість. Нам завжди є чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що повертати теж,

– видав валодін.

На перший погляд, важко одразу визначити, що виглядає абсурдніше: заява росіян про їхню "порядність", чи погрози США. Втім, вже найближче майбутнє покаже, що за погрозами не стоїть нічого: Фінляндія ледь вступає в НАТО, а окупанти вже забрали своїх солдатів та техніку з бази, яка розташована біля її кордону.

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Настрій російських окупантів на Херсонщині дуже далекий від переможного. Через шалені втрати вони вже поволі почали сходити з розуму. Один з них розповів своїх пасії, що вже ніколи не зможе забути, як росіяни скидали рештки ліквідованих окупантів у цинкові труни.

У Пентагоні вражені успішними діями ЗСУ. Зокрема, вони будуть детально вивчати вихід з наших воїнів з Лисичанська, який вважають унікальною операцією.

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