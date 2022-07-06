Про це 24 каналу розповів програмний директор "Детектор медіа" та експерт з питань адвокації та медіа Вадим Міський. Він також зазначив, що з'явилось чимало сторінок, на кшталт, "Підслухано у Харкові" – це такий собі телеграм-канал, у якому чутки розповсюджуються швидше, аніж правдива інформація.

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"В основному, через такі ненадійні канали здійснюється великий вплив на свідомість громадян, аби деморалізувати суспільство, посіяти паніку та змусити вас сумніватись у правдивості тої чи іншої вже реальної інформації", – зазначає фахівець.

Російська пропаганда готувалась заздалегідь

За його словами, таких каналів у Telegram було створено по всій території України дуже багато – Харків, Дніпро, Одеса, Київ. Та й майже у кожному маленькому місті був такий.

Вже зараз ці канали просувають наративи "побєдобєсія" і "руского міра". Безумовно, російська пропаганда готувалась до такого "сірого" впливу ще дуже давно. Але, на щастя, у тих умовах, де Україна контролює територію і де перебуває українська армія – на цих територіях такі речі не приживаються,

– зазначає Вадим Міський.

Російські методи впливу все ж не для нашої країни, бо люди не довіряють такій відвертій брехні і не почали чекати на окупантів із хлібом-сіллю, каже фахівець із "Детектор медіа".

"В жодному місті України нема тієї реакції, яку очікували росіяни – навіть на Донбасі чи на півдні. Тому, доволі впевнено можна сказати, що перший етап інформаційної війни, яку веде проти нас Росія – вони програли", – резюмує Міський.

Росія вже давно використовує фейки у пропаганді

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко назвав основні фейки Кремля останнім часом:

у Сєвєродонецьку Україна планувала збудувати військову базу НАТО. Це нереально, бо наша держава навіть не є державою-членом чи кандидатом до Альянсу;

Польща хоче "розчленувати" Україну. Про це Росія заявила, щоб "пояснити" свої загарбницькі дії. Насправді Польща не хоче розділити Україну.

Детально про підготовку російської машини пропаганди до війни – дивіться відео