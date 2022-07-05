Відповідну інформацію Сергій Лещенко опублікував під час щоденного брифінгу. Це трапилось 4 липня – на 131 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Вже використовують дітей: Лещенко розповів про цинічну пропаганду росіян

Росія використовує у своїй пропаганді дітей. Тепер на російських ресурсах з'являються відео з невідомою дівчиною з міста Горського, яке було окуповане й тепер вона начебто допомагає людям з логотипами Z,

– пояснив Лещенко.

Додав, за даними пропагандистів, як пересуватись окупованими територіями для того, щоб тримати картинку про те, що нібито діти "за війну".

Тобто Росія намагається змінити наратив. Проте Сергій Лещенко пояснив, що використання дітей у пропаганді – це типово нациська технологія. Тож використання цього трюку Росією не викликає жодних здивувань.

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко назвав основні фейки Кремля:

у Сєвєродонецьку Україна планувала збудувати військову базу НАТО. Це нереально, бо наша держава навіть не є державою-членом чи кандидатом Альянсу;

Польща хоче "розчленувати" Україну. Про це Росія заявила, щоб "пояснити" свої загарбницькі дії. Насправді Польща не хоче розділити Україну.

Росія використовує радянський прапор, щоб зняти тягар "відповідальності" з Росії та викликати в людей з окупованих міст сентименти за радянським минулим та схилити до співпраці з окупантами.

Ба більше, Росія традиційно шукає іноземних пропагандистів, які, маючи іноземні прізвища, за гроші поширюватимуть фейки.

На завершення традиційний заклик – не довіряти пропагандистам та брехунам з Росії, довіряти українським медіа, українському телемарафону, українським військовим та українському політичному керівництву,

– закликав Лещенко.

Останні новини про цинічні дії Москви

Болгарські спецслужби повідомили, що їм вдалось встановити, що Кремль платить орієнтовно 2 000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала фейки росіян. Зокрема щодо нібито примусової мобілізації українських жінок. Маляр пояснила, що з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована до лав ЗСУ.

1 липня СБУ пояснила, що знешкодила агентурну групу ГРУ Росії, що збирала розвіддані про оборону Києва. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко пояснив, що мовиться про 4 російських агентів.

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