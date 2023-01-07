Литургия началась в 9:00. Что известно об историческом событии читайте в материале 24 Канала.
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Украинцы радуются возвращению святыни
После службы верующие поделились впечатлениями. Люди заметили, что – в восторге, ведь наконец-то в святыне колядовали на украинском языке. В частности, в стенах Киево-Печерской лавры звучала "Новая радость".
Историческое рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре: смотрите видео
Рождественское богослужение в лавре / Фото Валентины Полищук, 24 Канал:
Некоторые верующие не сдерживали слез радости. Украинская святыня наконец-то вернулась домой.
Реакция Владимира Зеленского
Украинский лидер во время обращения к украинцам 7 января заявил, что этот день – исторический для Украины и духовной независимости украинцев. Владимир Зеленский заметил: он рад видеть, сколько людей посетили историческую литургию.
Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и будет звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах. И будет таковой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем,
– заявил Зеленский.
Киево-Печерская лавра – это святыня, которая является одним из источников украинской культурной традиции.
Экскурс в историю от Ткаченко
Александр Ткаченко напомнил, что более трехсот лет назад царская Москва захватила собственности Лавры по всей Украине. В то же время святыню построили киевские князья, а украсили – во времена Ивана Мазепы и Петра Могилы.
Ткаченко отметил, что на Рождество лавра рождается снова.