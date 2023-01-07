Літургія розпочалася о 09:00. Що відомо про історичну подію читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Українці радіють поверненню святині

Після завершення служби віряни поділилися враженнями. Люди зауважили, що – у захваті, адже нарешті у святині колядували українською мовою. Зокрема, у стінах Києво-Печерської лаври пролунала "Нова радість".

Історичне різдвяне богослужіння в Києво-Печерській Лаврі: дивіться відео

Різдвяне богослужіння в Лаврі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал:

Деякі віряни не стримували сліз радості. Українська святиня нарешті повернулася додому.

Важливо! Раніше у Києво-Печерській лаврі проводили служби представники УПЦ МП. Росіяни скоюють геноцид в Україні. Тим часом у лаврі ще восени 2022 року прославляли "матушку-Русь", яка "прокидається". Під час обшуку у святині СБУ виявила проросійську літературу, громадян Росії з військовими квитками СРСР та мільйони готівки.

Реакція Володимира Зеленського

Український лідер під час звернення до українців 7 січня заявив, що цей день – історичний для України та духовної незалежності українців. Володимир Зеленський зауважив: він був радий бачити, скільки людей відвідали історичну літургію.

Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо,

– заявив Зеленський.

Києво-Печерська лавра – це святиня, яка є одним з джерел української культурної традиції.

Зауважте! Українців потішили новиною, що 7 січня – точно не останній раз, коли ПЦУ служить у Києво-Печерській лаврі.

Екскурс в історію від Ткаченка

Олександр Ткаченко нагадав, що понад триста років тому царська Москва захопила власності Лаври по всій Україні. Водночас святиню звели київські князі, а прикрасили – за часів Івана Мазепи та Петра Могили.

Ткаченко зауважив, що на Різдво лавра народжується знову.