"Мэр Билоусов приложил много усилий": Эпифаний благословил строительство храма в Каменском

26 октября стало особым днем в жизни Каменского. Город посетил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон и многие другие священнослужители епархии.

Каменское активно участвует в развитии Православной Церкви Украины. Единственная общая цель – построить первый в городе храм ПЦУ рядом со зданием Казацкой Церкви Святой Покровы (бывший детский сад), а само здание превратить в духовно-социальный центр для религиозной общины.

Во время встречи с Блаженнейшим Митрополитом мэр города Андрей Белоусов передал настоятелю Казацкой Церкви отцу Феодосию свидетельство, подтверждающее передачу здания бывшего детсада в собственность церковной общине.



Эпифаний посетил Каменское / Скриншот по видео

Также мэр ознакомил Блаженнейшего Митрополита Эпифания с проектными предложениями храма и духовного центра. С мая следующего года планируется начать строительство.

Предстоятель благословил городского голову на доброе дело и вручил Андрею Белоусову почетную награду – орден Святого Юрия Победоносца.

Эпифаний благословил строительство храма в Каменском: смотрите видео

В рамках визита Митрополит Эпифаний и мэр посетили защитников, которые проходят лечение в Центре реабилитации для военных, который при поддержке председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака недавно построили в Каменском первым в Днепропетровской области. Блаженнейший Митрополит Эпифаний провел обряд освящения медицинского учреждения, выразил благодарность воинам и врачам, помогающим военным восстанавливать физическое и психологическое здоровье.

Такие центры очень важны. Благодарен мэру, приложившему много усилий. Всё зависит от руководителя. Если руководитель на месте ответственен, то конечно, что вместе можно творить такие замечательные проекты,

– сказал Митрополит Эпифаний.