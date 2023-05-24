Художники превратили плиты, спасшие жизнь нашим защитникам, в иконы. А 23 мая их освятил митрополит ПЦУ Епифаний.

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Бронеплиты будут приближать победу Украины

Это о творчестве, об искусстве, об объединении людей, вооруженных сил, власти верой, верой в победу, верой в Бога. Все это изображено на бронеплитах,

– сказал соучредитель благотворительного фонда "Украина для героев" Александр Ковальчук.

Он отметил, что освященные плиты поедут в США, где фонд планирует инициировать молитвенные завтраки, на которых люди будут донатить на новые средства защиты для ВСУ.

Епифаний освятил иконы на бронеплитах / Фото ПЦУ

ПЦУ переходит на новый календарь: что известно

В Православной церкви Украины вскоре могут принять решение о переходе новый церковный календарь во время Собора в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр рассказал, что вопросы реформы церковного календаря уже поднимались 23 мая, во время заседания синода. Собственно тогда иерархи дискутировали о возможности перехода именно на Новоюлианский календарь. Отметим, что он практически совпадает с Григорианским.

"В среду (24 мая – 24 Канал) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который пройдет в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждения этого вопроса со своей паствой – священниками, верующими" – сказал митрополит.