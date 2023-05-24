Художники перетворили плити, що врятували життя нашим захисникам, в ікони. А 23 травня їх освятив митрополит ПЦУ Епіфаній.

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Бронеплити наближатимуть перемогу України

Це про творчість, про мистецтво, про об'єднання людей, Збройних сил, влади вірою, вірою в перемогу, вірою в Бога. Все це зображено на бронеплитах,

– сказав співзасновник благодійного фонду "Україна для героїв" Олександр Ковальчук.

Він зазначив, що освячені плити поїдуть до США, де фонд планує ініціювати молитовні сніданки, на яких люди донатитимуть на нові засоби захисту для ЗСУ.

Епіфаній освятив ікони на бронеплитах / Фото ПЦУ

ПЦУ переходить на новий календар: що відомо

В Православній церкві України невдовзі можуть ухвалити рішення про перехід на новий церковний календар під час Собору в Києво-Печерській лаврі.

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр розповів, що питання реформи церковного календаря уже порушували 23 травня, під час засідання синоду. Власне, тоді ієрархи дискутували щодо можливості переходу саме на Новоюліанський календар. Зазначимо, що він фактично збігається з Григоріанським.

"У середу (24 травня – 24 Канал) це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою – священниками, вірянами", – сказав митрополит.