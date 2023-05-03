Уже ні в кого немає сумнівів у тому, що московські попи нібито "Української православної церкви" є насправді агентами ФСБ в рясах. Вочевидь, саме тому Епіфаній назвав їх колаборантами в одному з нещодавніх інтерв'ю.

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"Немає сенсу про це говорити"

За словами очільника ПЦУ, його церква відкрита для тих, хто хоче служити Богу та українському народові. Однак, очевидно, колаборанти не належать до цієї категорії.

Немає сенсу говорити про ймовірне об'єднання з тими, хто цьому відверто противиться, бо має абсолютно відмінні цінності та пріоритети. Нам не потрібні у своїх лавах колаборанти, які ненавидять усе українське, чи ті, кому навіть жахіття, спричинені повномасштабним російським нападом, не відкрили очей і не стали поштовхом для переоцінки перебування у складі Московського патріархату,

– сказав Епіфаній.

Окрім того, митрополит зазначив, що Україна – це не тоталітарна Росія, "де може бути реалізоване все, що заманеться вождю, незалежно від думки чи позиції тих, кого це безпосередньо стосується". Себто з його слів очевидно, що об'єднання ПЦУ та УПЦ МП дуже малоймовірне.

Тим паче вже є своя, справді українська й автокефальна Православна церква. Церква канонічна й визнана з боку Вселенського патріархату й інших Церков. Водночас ми відкриті для тих, хто щиро й віддано хоче служити Богу та своєму українському народу, а не лише маскується й не шукає, як фарисеї, різноманітних безглуздих виправдань власному небажанню поривати зв'язок із "рускім міром",

– наголосив він.

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