Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщили о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Это событие больше всего обсуждают в политическом медиапространстве.

Розберімося, у чому ж його підозрюють. Загалом, справа Медведчука стосується 3 епізодів. Найцікавіше, що на всі – Медведчук наговорив сам.

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Епізод перший – розмова Медведчука з представником РФ

Медведчук наговорив собі на перший епізод справи, просто обговорюючи з представником країни-агресора, як зробити так, щоби нафтогазове родовище, що в шельфі Чорного моря, переоформити на підставних людей ще й за російськими законами.

Дивіться записи розмови Медведчука:

Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора наголосили, що усі аудіозаписи, здобуті під час проведення оперативних заходів, санкціоновані судом. Ідентичність голосів фігурантів записів підтвердили висновками експертизи.

Просто нагадаю, що родовище українське, отже – належить Україні й українському народу, а в Медведчука був просто дозвіл на видобуток. Втім, кого це зупинить, тим паче, коли мовиться про щонайменше 38 мільярдів гривень.

У чому винен Медведчук

От за цю любов до грошей і поплатиться, бо за українськими законами, а саме тут і живе і працює пан Медведчук:

вважати Крим частиною іншої держави – не можна;

сприяти й безпосередньо брати участь у передачі цінних документів щодо українських надр – не можна;

ставати правонаступником української власності, що належить громадянам України – не можна;

розкривати відомості, що містять держтаємницю (а надра – це держтаємниця) – не можна.

Епізод другий – "злиття" даних

Цей епізод стався в серпні 2020 року. Зокрема, пана Медведчука підозрюють у тому, що він направив Тарасу Козаку дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад і бойову підготовку. Козак тоді перебував на території Росії, ймовірно, перебуває там і сьогодні.

Ба більше, Медведчука регулярно літав у Москву, контактував із бойовиками, транслював би пропаганду чи то на власних (а вони ж заблоковані) ну або на російських каналах.

Третій епізод – проєкт "Промінь"

Наступний епізод у цьому ж кримінальному провадженні стосується безпеки в інформаційній сфері й захисту країни в гібридній війні проти Росії. Мовиться про підготовку обома фігурантами проєкту під назвою "Промінь". Справжня мета – це створення структури впливу на користь Російської Федерації через трудових мігрантів, які з України їдуть до Росії.

Тобто, простими словами, щоби ті поширювали пропаганду, вигідну Кремлю і відверто шкідливу для України.

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Чому зараз

Звісно, хочеться вірити в те, що просто час прийшов, але занадто багато запитань залишаються без відповіді.

Наприклад, чому, не вручити підозру депутату того ж 9 травня, коли він був у всіх на виду?

Чи, може, приватна охорона просто не пускати правоохоронців до будинку, коли ті прийшли з обшуком, якщо ти кум Путіна?

Як так сталося, що Козаку вдалося покинути територію України, хоча генпрокурорка знала, що готується підозра?

Та й загалом, що далі буде з Медведчуком? Канали, санкції, підозри – це добре, але санкції статей, у яких його підозрюють передбачають – тримання під вартою.

Увага! Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. Судове засідання у справі нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна тривало понад 7 годин.

Суд обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку: дивіться відео