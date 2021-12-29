Германия 2 декабря 2021 года помпезно провела в историю целую эпоху. Федеральный канцлер Ангела Меркель ушла в отставку.

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2 декабря 2021 года – Меркель ушла в отставку

Оркестр играл прощальную мелодию, которую сама же фрау Меркель и выбрала для церемонии. Это панк-рок композиция немецкой исполнительницы Нины Хаген родом из ГДР, оттуда же, откуда и сама канцлер.

По словам Меркель, эта песня напоминает ей молодость в Восточной Германии. И эта молодость сильно повлияла на ее дальнейшие достижения и провалы в политике.

Как Меркель уходила в отставку: смотрите видео



Ритуал прощания прошел под открытым небом, поздно вечером, из-за чего получил название "Вечерняя заря". Примечательно, что вся церемония проходила при свете факелов, которые несли военные.

Где проходила церемония Место церемонии также было выбрано не случайно – это внутренний дворик комплекса зданий Bendlerblock, где частично находится Министерство обороны Германии. Для немецкой истории это место знаковое: в годы нацистского режима здание было неофициальным штабом группы офицеров, которые в 1944 году планировали покушение на Адольфа Гитлера.

Гостей, по меркам таких мероприятий, было немного – всего 200 человек, 52 из которых – министры, которые работали с Меркель в разные периоды её канцлерства.

Хоть Меркель и ушла из политики, заниматься активной общественной деятельностью она все же планирует. После ухода из политики, Меркель получила пожизненное содержание не только её самой, но и её офиса с 9-ю сотрудниками.

В своей прощальной речи Меркель призвала больше доверять друг другу, а также заявила, что в эпоху пандемии, демократия не должна быть толерантной к различным теориям заговора.

Отметим! С 2006 года журнал Forbes 14 раз называл Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной мира, а после победы Дональда Трампа в 2016 году авторитетное американское издание The New York Times именовало немецкого канцлера "последней защитницей свободного Запада".

Путь канцлерства Меркель

Звучит красиво, но всё ли было так гладко? Мы не будем углубляться в историю становления Меркель как политика, давайте проследим ее путь канцлерства.

А также – ответим на главный вопрос, действительно ли Меркель была последней защитницей свободного Запада и нужна ли была Германии, да и Европе в целом, перезагрузка после 16 лет правления "железной фрау"?

Ведь спустя 16 лет мнения о политике Меркель абсолютно разные, кто-то ее хвалит, а кто-то говорит, что она только и делала, что пыталась спрятать проблемы под ковер, совсем не решая их.



Мнения о политике Меркель абсолютно разные / Фото Getty Images

В самой Германии заявляют, что именно при Меркель страна стала лидером Европы и смогла не допустить развал ЕС. Ей же приписывают:

экономический рост Германии;

борьбу с кризисом 2008 года;

разрешение проблемы мигрантов;

борьбу с пандемией.

Сторонники Меркель превозносят ее как нечто невероятное. А вот скептики заявляют, что все ее достижения это всего лишь миф.

Полный итоговый выпуск WTF об Ангеле Меркеле: смотрите видео

2005 год – Меркель впервые избрали канцлером

Главу Христианско-демократического союза Ангелу Меркель 22 ноября 2005 года впервые избралт федеральным канцлером Германии.

Уже спустя 3 года, в 2008 году, на фоне мирового экономического кризиса, Меркель удалось потеснить Францию с лидирующих позиций в ЕС и взять на себя роль спасителя Европы.

Греция, Испания, Италия и Португалия задыхались от безденежья и ждали помощи от ЕС. Но Меркель медлила с выделением финансовой помощи, требуя жесткого контроля за расходами.

Клятва Меркель в 2005 году: смотрите видео



Страны Средиземноморья накрыла безработица, а Меркель обвиняли во вмешательстве во внутренние дела европейских стран. Официально эти страны объявили о завершении финансового кризиса лишь в 2018 году. Но в том же году произошло и то, что определило будущую судьбу Украины.

Определение судьбы Украины

В апреле 2008 года в Бухаресте произошел саммит НАТО, на котором ожидалось предоставление ПДЧ в Альянс Украине и Грузии. Но на том же саммите Владимир Путин заявил всему Западу – возьмете Украину в Альянс, я разорву эту страну на части.

В это же время слово взяла Ангела Меркель, которая на тот момент развивала тесные экономические и, что сегодня важно, энергетические связи с Россией. Поэтому свое решение относительно предоставления ПДЧ в НАТО для Украины она вынесла с оглядкой на Путина.

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Именно Меркель нашла массу причин, почему Украине рано вступать в НАТО – от того, что в Альянсе появится новый союзник для США, а потому американцы возымеют еще больший вес, до банальной боязни разозлить Путина.

Весной 2008 года, прибыв в Москву, Меркель повторила слова Путина – Украину не стоит звать в НАТО, ведь эту идею, якобы, не поддерживают сами украинцы.

Отметим! На том же саммите в Бухаресте в ПДЧ отказали еще и Грузии, также не без участия Ангелы Меркель. А почти через 4 месяца Россия развязывает бойню в Южной Осетии.

Спустя год после этого Меркель во второй раз переизбрали на пост канцлера Германии. В этот период она также настаивала на том, что Россия является для немцев одним из ключевых партнеров в области энергетики.

Путин воспользовался ситуацией

В Японии 11 марта 2011 года произошла катастрофа на электростанции Фукусима. Это подталкнуло Меркель к скорейшему отказу от атомной энергетики. И этим моментом воспользовался Кремль.

Произошла катастрофа на электростанции Фукусима: смотрите видео



Путин тут же подсовывает Меркель план постройки газопровода по дну Балтийского моря, который позже назовут "Северный поток-1". Канцлер одобряет проект и уже в ноябре 2011 года, вместе с Медведевым, символически запускает кремлевский проект.

Такое решение Меркель приняла на фоне тотальной критики. Ведь новый российский трубопровод фактически идет в обход Украины, Беларуси и Польши, которые выступали главными транспортерами газа из России в Европу.

Но на это Меркель отвечает – это вклад в надежное энергоснабжение Европы, а прибыль получит и Россия, и Германия поровну. С остальными – разберемся позже.

Меркель – снова канцлер

Ангела Меркель 22 сентября 2013 года в третий раз стала канцлером Германии. С этого момента инициативы Меркель в отношении Украины стали положительнее.

Конец 2013 года, Виктор Янукович заявляет, что не станет подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, в центре Киева зарождается протестный Майдан. Ангела Меркель заявляет что предложение ЕС всё же подписать документ остается в силе, поэтому у Януковича есть шанс передумать.



Инициативы Меркель в отношении Украины стали положительнее / Фото Getty Images

К сожалению, этого не происходит и Украина получает жертв Небесной сотни. Во время расстрелов на Майдане 19 февраля 2014 года Меркель пытается дозвониться до Януковича, чтобы убедить его прекратить беззаконие. Но тщетно…

После побега Януковича Россия оккупирует Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Меркель первая в ЕС выступила против России:

осуждая аннексию Крыма;

призывая дипломатическим путем разрешить конфликт на Донбассе.

Кроме того! Меркель публично поддерживает территориальную целостность Украины и обещает финансовую помощь.

Она поддерживает инициативу французского президента Франсуа Олланда создать нормандский формат для разрешения конфликта на Донбассе. Именно при посредничестве Меркель были подписаны минские соглашения, и именно при Меркель было выработано положение об особом статусе Донбасса в границах Украины.

Ложка дегтя от фрау

И здесь появляется ложка дегтя от фрау Меркель. МИД Германии в июле 2014 года после встречи Меркель и Путина в Бразилии заявило, что канцлер поддержала идею прямых переговоров между Киевом и боевиками на Донбассе.

Позже Меркель это отрицала. Уже в октябре 2021 года тот же немецкий МИД намного категоричнее и заявило, что такой диалог просто невозможен.

В 2015 году Меркель уже не призывала Киев к диалогу с террористами, наоборот она требувала от Путина заставить боевиков прекратить огонь на Донбассе. В то же время Меркель активно лоббирувала в ЕС введение санкций против путинского режима. Как мы поняли позже – этого было мало.

Миграционный кризис

Пока Меркель вовлечена в попытки разрешения конфликта на Донбассе, Европу охватил миграционный кризис, к которому страны ЕС не были готовы. В Брюсселе пытались распределить потоки мигрантов среди всех членов ЕС, но эта инициатива провалилась.

Тогда на политическую арену вышла Ангела Меркель, которая заявила, что отныне границы Германии открыты для мигрантов. Это проявление гуманности имело большую цену для канцлера.

Европу захлестнули террористические атаки, что породило множество праворадикальных движений, которыми искусно воспользуется Владимир Путин для дестабилизации Европы.

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2018 год – Меркель переизбрали уже в четвертый раз

Меркель 14 марта 2018 года переизбрали уже в четвертый раз. Отношения Германии с Россией подорваны политически, но не экономически.

Критики очень часто обвиняют Меркель в том, что в отношениях с Россией она уступает своим демократическим ценностям в пользу экономических интересов Германии.

Меркель переизбрали: смотрите видео



На территории Германии 3 мая 2018 года началось строительство "Северного потока-2". Как заявила канцлер, из-за потребности Германии в дешевом газе не только населения, но и крупных предприятий.

И именно интересы немецких промышленных гигантов стали краеугольным камнем многих политических решений Меркель в отношении России. Например, еще в мае 2014 года администрация Барака Обамы требовала введения более жестких санкций против Кремля, которые уничтожили бы целые сектора российской экономики.

Но фрау Меркель, встречаясь с Обамой в Вашингтоне, заявила, что не видит смысла вводить более жесткие санкции против России, ведь это принесет убытки немецким компаниям.

Позиция Меркель по санкциям для России

Вот как это решение Меркель в мае 2014 года описывало издание The Wall Street Journal: "Канцлер Германии неоднократно критиковала Россию за ее действия в Украине.

Тем не менее, госпожа Меркель не стала одобрять более широкие экономические санкции, предпочитая вместо этого ввести запреты на поездки и замораживание активов для лиц, имеющих тесные связи с Кремлем".

Меркель стала более-менее последовательной в вопросе санкций, только после того, как российские боевики сбили малазийский Boeing в небе над Донбассом. Она уже была вынуждена реагировать.

Но вернемся к "Северному потоку-2". Уже в 2021 Меркель удалось убедить нового президента США Джо Байдена отменить санкции против оператора СП2, что в результате позволило достроить путинский газопровод. В то же время Меркель настаивала, что транзит газа через Украину – не должен останавливаться.

Конечно, стоит отдать должное фрау Меркель. Ведь несмотря на свою двоякую позицию, она поддерживала Украину и часто шла на конфронтацию с Путиным ради наших интересов. В августе 2021 года президент Владимир Зеленский в Киеве даже вручил Меркель орден Свободы за поддержку Украины.



Зеленский в Киеве вручил Меркель орден Свободы / Фото ОП

Но вот в целом лавирование только по украинскому вопросу показывает нам, что Ангела Меркель все 16 лет скорее пыталась сгладить углы и вести бизнес, но никак не стремилась действительно решить глобальные проблемы.

Обратите внимание! В немецком обществе даже появился особый термин посвященный Ангеле Меркель – "merkeln". Правда значение его не очень приятное – так немцы называют процесс откладывания решения до последнего и попытка скорее не решать проблему, чем решать ее.

Хотя сами немцы вряд ли смогут ее в чем-то упрекнуть, ведь в первую очередь она всегда вела политику по логике: что бы не происходило, бизнес превыше всего.

Меркель передала пост Шольцу

Ангела Меркель 8 декабря 2021 года передала пост канцлера Германии Олафу Шольцу. Именно он отныне возглавляет новое правительство Германии. Меркель ушла, а вслед за ней в оппозицию ушла и её партия ХДС.

Новое правительство это, скорее, эксперимент для немцев. Ведь настолько разношерстной коалиции в Бундестаге они еще не видели. В коалицию вошли:

левоцентристская СДПГ;

леволиберальная партия "Зеленых";

праволиберальная партия "Свободных демократов".

Но такой эксперимент может быть выгоден Украине. Уже в коалиционном соглашении было заявлено – Германия продолжит поддерживать европейские стремления Украины.

К тому же новым министром иностранных дел Германии стала сопредседатель партии "Зеленых" Анналена Бербок, которая является яростной противницей России, а уж тем более ее газового проекта "Северный поток-2".

Правда и новое правительство не нашло в себе сил ответить прямо – что же будет делать Германия, если Россия прекратит поставки газа через украинскую ГТС.

С другой стороны, прохождение партии "Зеленых" в коалицию может открыть для Украины то, чему так сильно противилась Ангела Меркель все годы канцлерства.

Новый вицеканцлером стал еще один представитель партии "Зеленых" Роберт Хабек. Именно он в августе 2021 года произнес сакральную фразу: "Германия должна предоставить Украине летальное оружие." Конечно, одна эта фраза еще не говорит об окончательном решении, но надежда на это есть.

Важно Советник канцлера Шольца обсудит с Дмитрием Козаком Украину

Что касается нового канцлера Олафа Шольца, то его уже называют "клоном Меркель". Потому ждать от него каких-то кардинальных подвижек в отношении России и Украины не стоит. Скорее всего, он попытается просто продолжить линию Ангелы Меркель.

В любом случае 2021 год запомнится Германии и миру завершением 16-летней эпохи правления Меркель и приходу к власти совсем иной, и по форме и по содержанию, коалиции Бундестага.