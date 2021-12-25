О решении правительства Ангелы Меркель по экспорту из Германии оружия издание сообщает со ссылкой на информацию в ответе Министерству экономики на запрос депутата Бундестага.

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Правительство Меркель поддержало рекордные объемы экспорта оружия

Общий объем экспорта оружия из Германии достиг рекордных за 2021 год 9,04 миллиарда евро. Большинство оружия должен получить Египет. Его критикуют за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Йемене и Ливии. Эта страна ощутимо опережает остальных в перечне заказчиков немецкого оружия.

В последние 1,5 недели правительство Меркель работало в статусе исполняющего обязанности. Преимущественно в этот период правительство уже не принимает важных политических решений. Однако именно в это время команда Меркель поддержала поставки вооружения Египту более чем на 4 миллиарда евро. Для сравнения: по состоянию на 29 ноября для страны одобрили экспорт только на 0,18 миллиарда евро.

Согласно договорам, Египту утвердили поставки 3 фрегатов и 16 систем противовоздушной обороны. Уже экс-министр экономики Петер Альтмайер рассказал об этом Бундестагу всего за день до избрания Олафа Шольца канцлером. Однако конкретных сумм он не получил.

Блокирование правительством Меркель поставок оружия Украине

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия блокирует поставки оружия Киеву из-за НАТО. Впоследствии издание Bild уточнило, что процесс лично блокировала Ангела Меркель.

24 декабря стало известно, что в политсиле бывшего канцлера Христианско-демократическом союзе выступили за продажу оружия для Украины. Это должно стать решительным ответом президенту России Владимиру Путину.

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